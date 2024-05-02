تعطل العديد من رحلات الطيران في مطار دبي

أعلنت سلطات مطار دبي الدولي إلغاء وتحويل العديد من الرحلات في دبي، اليوم الخميس، جراء هطول أمطار غزيرة على الإمارات للمرة الثانية خلال شهر.

وقالت متحدث باسم هيئة مطار دبي، إن "خمس رحلات قادمة تم تحويلها خلال الليل، وتم إلغاء تسع رحلات قادمة وأربع مغادرة".

من جهتها قال شركة "طيران الإمارات" إنه "بسبب الحالة الجوية تم تقليص حركة الطيران في مطار دبي اليوم الخميس 2 مايو".

وأضافت الشركة على موقعها الإلكتروني أنه "قد يكون هناك تأخير في رحلات المغادرة أو الوصول عبر مطار دبي يوم 2 مايو بسبب إعادة جدولة الرحلات".

وتابعت: "نعتذر عن الإزعاج، وسيتم استيعاب العملاء المتأثرين على رحلات أخرى، ويتعين على العملاء الراغبين في إعادة الحجز التواصل مع وكيل سفرهم أو أقرب مكتب لطيران الإمارات حيث سيتم إلغاء جميع رسوم إعادة الحجز".

وفي أبريل المنصرم، أدت عواصف رعدية إلى هطول أغزر أمطار يتم تسجيلها بالإمارات في غضون ساعات، وأغرقت قطاعات كبيرة من الطرق السريعة، ومطار دبي الدولي، ومركز شركة طيران الإمارات للمسافات الطويلة.

واحتاج المطار إلى 22 صهريجا بمضخات شفط لسحب المياه من أرضه.

وحذرت السلطات السكان، ونصحت بالبقاء في المنازل قبل أمطار اليوم الخميس، وأعلنت العمل والدراسة عن بعد.

ورغم أن أمطار يوم الخميس لم تسبب مشكلات كبيرة أو فيضانات، إلا أن السلطات أصدرت تحذيرات يوم الأربعاء، واتخذت إجراءات احترازية.

المصدر: "الإمارات اليوم"+"أ ب"