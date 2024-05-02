منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تكشف عن توقعاتها لأداء كبرى الاقتصادات العالمية

رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي للعامين 2024 و2025، وتوقعت أن ينمو الاقتصاد الأمريكي العام المقبل بنسبة 1.8% أما الصيني سينمو بنسبة 4.5%.

وتتوقع منظمة (OECD)، في تقرير شهر مايو الجاري، نمو الاقتصاد العالمي 3.1% في 2024، بارتفاع عن تقديرها الصادر في فبراير الماضي البالغ 2.9%.

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كذلك رفعت المنظمة توقعاتها للعام المقبل 2025 إلى 3.2% من 3%، ورفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد الأمريكي إلى 2.6%، على أن يتباطأ النمو إلى 1.8% في العام المقبل.

وفيما يتعلق بالاقتصاد الصيني، فتوقعت المنظمة نمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 4.9% في 2024 وبنسبة 4.5% في 2025.

واللافت في التقرير أن المنظمة تتوقع نمو اقتصاد السعودية في العام المقبل 2025 بنسبة 4.1% وهي وتيرة أعلى من اقتصادات متقدمة مثل الولايات المتحدة (نمو بنسبة 1.8%) واليابان (نمو 1.1%) ومنطقة اليورو (نمو 1.5%) وفرنسا (نمو 1.3%).

وفيما يلي رسم بياني يظهر توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لكبرى الاقتصادات العالمية:

المصدر: RT