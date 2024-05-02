ارتفاع أسعار النفط رغم بيانات مخزونات الخام الأمريكية

صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، رغم بيانات أمريكية أظهرت ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.76% إلى 79.60 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.77% إلى 84.08 دولار للبرميل.

ويوم أمس، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 7.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 26 أبريل 2024، بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض بواقع 1.5 مليون برميل.

المصدر: RT + بلومبرغ