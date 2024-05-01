مطارات دبي تصدر بيانا تنصح فيه المسافرين بعدة أمور متعلقة بالسفر

أصدرت مطارات دبي بيانا نصحت فيه المسافرين بتخصيص وقت إضافي للسفر واستخدام المترو للوصول إلى المطار، تخوفا من تقلبات الطقس المتوقعة في البلاد.

ونصحت مطارات دبي في بيانها، "المسافرين المغادرين عبر مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي غدا الخميس، بالوصول إلى المطار قبل وقت كاف من موعد الرحلة، لتجنب أي تأخيرات محتملة بسبب الازدحام المروري نظرا لتقلبات الطقس المتوقعة".

كما نصحت مطارات دبي، بتخصيص وقت إضافي للقيام بإجراءات تسجيل الوصول، والفحص الأمني، والصعود إلى الطائرة.

وأفادت بأن "استخدام التطبيقات الذكية يمكن المسافرين من الحصول على تحديثات حول حركة المرور والطرق البديلة، كما نصحت باستخدام مترو دبي للوصول إلى مبنى المسافرين (1) ومبنى المسافرين (3) في مطار دبي الدولي، في حال تسنى لهم ذلك".

ونوهت مطارات دبي على "ضرورة تواصل المسافرين مع شركات الطيران التي يسافرون على متنها، للتأكد من حالة رحلتهم قبل التوجه إلى المطار".

كما دعت شركة "طيران الإمارات"، المسافرين من مطار دبي الدولي، إلى الوصول مبكرا وإفساح المزيد من الوقت "تجنبا للتأخير المتوقع على حالة الطرق بسبب الحالة الجوية يوم الخميس 2 مايو".

وقالت الشركة في بيان: "من المتوقع حدوث عواصف رعدية شديدة في دبي يوم 2 مايو، فإذا كنت مسافرا إلى مطار دبي الدولي، فقد تواجه تأخيرات على الطريق. نوصي بإضافة وقت سفر إضافي للوصول إلى المطار واستخدام مترو دبي حيثما أمكن ذلك".

وأضافت: "لتلقي تحديثات وإشعارات الرحلة، ينبغي على المسافرين التأكد من تزويدنا بأحدث تفاصيل الاتصال ضمن إدارة الحجز".

المصدر: "وام"