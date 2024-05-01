توقعات بتراجع الدولار في مصر خلال الفترة المقبلة.. وخبير اقتصادي يوضح الأسباب

توقع الخبير الاقتصادي المصري بلال شعيب تراجع أسعار الدولار في البلاد خلال الفترات المقبلة، مؤكدا أن الدولة تركز جهودها لدعم الجنيه المصري.

واستند شعيب في توقعاته إلى "توافر العملة الأجنبية في خزائن البنك المركزي، واستمرار توافرها في السوق بشكل كبير، ما يعزز الاستقرار النقدي ويحسن قيمة الجنيه المصري".

وقال شعيب في تصريح صحفي إن "جهود الدولة تركز بشكل كبير على زيادة حجم الإنتاج المحلي لدعم الجنيه المصري".

وأوضح أن "تعزيز الصادرات وفتح الأسواق الإفريقية وسيلة فعالة لتحقيق الهدف، حيث يمكن لزيادة الصادرات إلى تلك الأسواق أن تعزز العمالة المصرية وتدعم الاقتصاد المحلي".

وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي "أهمية توفير التسهيلات والدعم المادي للمصدرين، بهدف زيادة حجم الصادرات إلى دول العالم، وخاصة الأسواق الإفريقية، التي تمثل فرصا استثمارية كبيرة للاقتصاد المصري".

وأضاف، أن "تعزيز اقتصاد البلاد يتطلب زيادة حجم الصادرات، وفتح الأسواق الإفريقية لتحقيق الهدف"، مشيرا إلى أن "المشاريع التنموية الحديثة والاتفاقيات الدولية، كمشروع تطوير "رأس الحكمة" والاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، ساهمت في تعزيز اقتصاد الدولة وتحقيق توازنه".

وختم شعيب بتأكيد "أهمية اتباع السياسات الاقتصادية التي تدعم الإنتاج المحلي وتعزز الصادرات، والاستفادة القصوى من التمويلات الدولية لتحقيق التوازن الاقتصادي".

المصدر: RT