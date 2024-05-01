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مصر.. مستشار وزير التموين يكشف عن توقعاته حول أسعار الذهب

مال وأعمال

مصر.. مستشار وزير التموين يكشف عن توقعاته حول أسعار الذهب
Globallookpress
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كشف مستشار وزير التموين المصري لشؤون الذهب ناجي فرج عن توقعاته لأسعار الذهب في السوق المحلي في الفترة المقبلة.

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وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، أوضح ناجي فرج قائلا: "سعر الذهب انخفض أكثر من 150 جنيها في هذا الأسبوع، ليصل إلى 3050 جنيها، ومن المتوقع أنه إذا استمر تراجع الذهب عالميا، فإنه سوف يتراجع ويكسر الـ3000 جنيه في السوق المحلي"، مؤكدًا أن "أسعار الذهب حالياً أصبحت معتدلة ومنتظمة".

وتابع فرج: "إن المصريين معروفون بشغفهم بالذهب، خاصة أنه يعد مخزن قيمة جيدا بالنسبة للأفراد".

وأشار مستشار وزير التموين إلى أن الذهب يعد احتياطيا استراتيجيا جيدا للدول والحكومات المركزية.

المصدر: "المصري اليوم"

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