مجموعة G7: نجحنا في تقليل الاعتماد على حوامل الطاقة الروسية

أعلنت دول G7 أنها أحرزت تقدما كبيرا في تقليل اعتمادها على حوامل الطاقة الروسية ولاسيما الغاز.

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وقالت في بيان لها عقب اجتماع وزراء الطاقة والبيئة في مدينة تورينو الإيطالية اليوم الثلاثاء: "نلاحظ أن دول مجموعة السبع أحرزت تقدما كبيرا في تقليل الاعتماد على حوامل الطاقة الروسية بما في ذلك من خلال توفير الطاقة وتقليل الطلب على الغاز".

وأشار البيان إلى أن دول المجموعة تسعى جاهدة لإنهاء اعتمادها الكبير على الغاز الروسي في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أن الحد من عائدات الطاقة الروسية يعد جزءا مهما من دعم هذه الدول لأوكرانيا".

كما انتقدت المجموعة "سيطرة روسيا" على محطة زابوروجية النووية في أوكرانيا، زاعمة أن ذلك يشكل مخاطر جسيمة على السلامة والأمن النوويين.

وأكدت المجموعة التزامها بتقليل الاعتماد على الإمدادات الروسية من المنتجات المدنية المتعلقة بالطاقة النووية بما يشمل الترويج لسلسلة متنوعة من إمدادات الوقود خالية من "النفوذ الروسي"، مع مساعدة الدول التي تسعى إلى تنويع إمداداتها.

وشددت على التزامها بتحقيق قطاع طاقة خال من الكربون بالكامل بحلول عام 2035، مع الحد من انبعاثات غاز الميثان.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يتضاعف الاستثمار العالمي في الطاقة المتجددة ليبلغ أكثر من 60 مليار دولار بحلول عام 2030.

المصدر: "سبوتنيك"