واشنطن تمدد الترخيص للمعاملات مع البنوك الروسية للتسويات المالية في قطاع الطاقة

مددت الولايات المتحدة تصريح المعاملات مع البنوك الروسية للتسويات المالية في قطاع الطاقة، وذلك وفقا لنص وثيقة الترخيص الصادرة عن وزارة المالية الأمريكية.

وجاء في نص الوثيقة أن "جميع المعاملات المتعلقة بالطاقة المحظورة بموجب الأمر التنفيذي رقم 14024 والتي تشمل كيانا معينا أو أكثر مسموح بها حتى 1 نوفمبر 2024".

وتشمل هذه القائمة بنوك "أتكريتي"، و"سوفكوم بنك"و"سبيربنك" و"في تي بي"، و"ألفا بنك" و"روس بنك"، و"زنيت" و"بنك إس تي".

منذ بداية العملية الخاصة في أوكرانيا، فرضت الولايات المتحدة العديد من العقوبات على الكيانات القانونية الروسية، ولا سيما المنظمات المالية.

وفي الوقت نفسه، سمحت وزارة المالية الأمريكية في البداية بإجراء المعاملات المتعلقة بالطاقة مع بعض المؤسسات التي كانت خاضعة للقيود.

المصدر: نوفوستي