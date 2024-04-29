لبنان يصدر قرارا بشأن منتجات مصرية

أصدر وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عباس الحاج حسن اليوم الاثنين قرارا بإخضاع استيراد البصل والبطاطا من مصر لإذن مسبق.

إقرأ المزيد

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن القرار الذي يحمل الرقم 164/1/2024 يقضي بإلغاء القرار 39/1 تاريخ 26/1/2022، تعديل المادة الثالثة من القرار 340/1 تاريخ 29/9/2021، بحيث يعاد العمل بالمادة الثالثة من القرار 340/1 تاريخ 29/9/2021، والسماح باستيراد بعض أنواع الخضار والفاكهة المستوردة ضمن فترات محددة.

وجاء في القرار: بالنسبة للمستوردات من جمهورية مصر العربية، يراعى البرنامج التنفيذي لدعم التبادل التجاري بين لبنان وجمهورية مصر العربية الموقع بين البلدين، القانون 48 تاريخ 10/9/1998، على أن يخضع استيراد البصل والبطاطا إلى إذن استيراد مسبق ضمن الفترة المحددة في البرنامج التنفيذي المشار إليه سابقًا، على أن يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

المصدر: وكالات