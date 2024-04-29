لأول مرة منذ 2022.. انخفاض كبير في أسعار الذهب بمصر

سجلت أسعار الذهب في مصر انخفاضا كبيرا للمرة الأولى منذ عام 2022 وبدء أزمة شح الدولار في البلاد.

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وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 4.8% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء السبت، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 2.3% في تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية بفعل تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، ووسط مزيج من عدم اليقين الجيوسياسي والغموض الاقتصادي.

وشهدت أسعار الذهب في منتصف التعاملات اليوم الاثنين هبوط جديد بحوالي 20 جنيها، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3070 جنيها، بعد أن تراجع الذهب باكثر من 160 جنيها على مدار الأيام القليلة الماضية ليصبح إجمالي انخفاض الذهب 180 جنيها.

عيار 24 يسجل 3509 جنيهات.

عيار 21 يسجل 3070 جنيها.

عيار 18 يسجل 2631 جنيها.

عيار 14 يسجل 2047 جنيها.

الجنيه الذهب 24560 جنيها.

ووفق بيان، قال المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت سعيد إمبابي، إن أسعار الذهب تراجعت بالأسواق المحلية بقيمة 155 جنيها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر غرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3255 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3100 جنيه، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 54 دولاراً، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2391 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2337 دولاراً.

أوضح أن غرام الذهب عيار 24 سجل 3543 جنيهاً، وغرام الذهب عيار 18 سجل 2657 جنيهاً، فيمَا سجل غرام الذهب عيار 14 نحو 2064 جنيهاً، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 24800 جنيه.

وأشار إلى أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية باتت العامل المؤثر في الأسعار بالسوق المحلية، وسط استقرار نسبي في سعر صرف الدولار، والعرض والطلب. ولفت إلى أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية، ما زالت متماسكة، ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار مع بَدْء الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة، سبتمبر المقبل، والتي سيكون لها تأثير على تحركات الأسعار بالسوق المحلية.

وذكر، أن سعر الذهب عيار 24 أقل من سعر الذهب بالبورصة العالمية، بنحو 60 جنيهاً، حيث يبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3603 جنيهات، وذلك وفقاً لسعر صرف الدولار الرسمي بالبنك المركزي، والمسجل خلال تعاملات الأحد نحو 47.94 جنيهاً. وأرجع "إمبابي"، نزول السعر المحلي عن السعر العالمي، إلى استمرار عمليات تصدير الذهب الخام للأسواق الخارجية.

المصدر: اليوم السابع