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بورصة "وول ستريت" الأمريكية تتلون بالأحمر بعد بيانات اقتصادية

مال وأعمال

بورصة
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تراجعت مؤشرات البورصة الأمريكية أمس الخميس بعد بيانات أظهرت تباطؤ نمو اقتصاد الولايات المتحدة في الربع الأول من العام الجاري 2024.

وأمس الخميس،  أغلق مؤشر "داو جونز" التعاملات على انخفاض نسبته 0.98% عند 38085.80 نقطة، فيما أنهى المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقا التعاملات عند 5048.42 نقطة، بتراجع نسبته 0.46%.

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فيما سجل مؤشر "ناسداك" عند الإغلاق قراءة عند 15611.76 نقطة، بانخفاض نسبته 0.64%، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ". 

وجاء انخفاض البورصة الأمريكية بعد بيانات أظهرت تباطئ الاقتصاج الأمريكي في الربع الأول من العام الجاري، إذ نما الاقتصاد في أول 3 أشهر من العام الجاري بنسبة 1.6% مقابل توقعات أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 2.4%.

المصدر: RT + بلومبرغ

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