صعود أسعار النفط بعد بيانات مخزونات الخام الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الخميس على خلفية بيانات أمريكية أشارت إلى تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بوتيرة أعلى من المتوقع.

وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 82.96 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 0.18% عن سعر الإغلاق السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 88.21 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 0.22% عن سعر التسوية السابق، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".

وجاءت الزيادة بعد بيانات رسمية أظهرت أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة تراجعت بمقدار 6.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 19 أبريل الجاري، وذلك خلافا لتوقعات تحدثت عن انخفاضها بواقع 2.1 مليون برميل.

المصدر: RT + بلومبرغ