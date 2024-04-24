كندا تسمح لـ"إيرباص" بشراء التيتانيوم الروسي

سمحت الحكومة الكندية لمصنع الطائرات "إيرباص" باستخدام التيتانيوم الروسي في إنتاج طائراته على الرغم من العقوبات المفروضة على موسكو.

وجاء ذلك بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" نقلا عن بيان صادر عن شركة تصنيع الطائرات "إيرباص".

وقالت شركة "إيرباص" الكندية في البيان، إنها على علم بفرض الحكومة الكندية عقوبات على "فيسيمبو - أفيسما" الروسية وقد حصلت على الإذن اللازم لتأمين عمليات "إيرباص".

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وأشارت الوكالة إلى أن شركة "فيسيمبو - أفيسما" الروسية كانت لسنوات أكبر مورد للتيتانيوم في الصناعة.

وفي نهاية العام 2022، صرح المدير التنفيذي لشركة "إيرباص" مايكل شالهورن بأن الشركة تعتزم التخلي بشكل كامل عن إمدادات التيتانيوم من روسيا، لكنه لم يحدد موعد حدوث ذلك.

وفي شهر مارس الماضي، كتبت صحيفة "واشنطن بوست" أن الشركات الغربية تواصل شراء التيتانيوم الروسي، وبحسب تحليل لبيانات فقد صدرت شركة "فيسيمبو - أفيسما" في 2022 - 2023 مواد خام بقيمة 715 مليون دولار، وكبار المشترين كانت شركات من ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

المصدر: RT + رويترز