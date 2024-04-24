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في بورصة موسكو.. اليورو يتراجع أمام الروبل الروسي إلى دون 99 روبلا

مال وأعمال

في بورصة موسكو.. اليورو يتراجع أمام الروبل الروسي إلى دون 99 روبلا
Sputnik
صورة تعبيرية
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ارتفعت العملة الروسية مقابل العملات الرئيسية، في تعاملات اليوم الأربعاء، وجرى تداول اليورو دون مستوى 99 روبلا وذلك للمرة الأولى منذ 3 أبريل الجاري.

وبحلول الساعة 10:27 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف اليورو بواقع 70 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 98.90 روبل، وبذلك جرى تداول اليورو دون مستوى 99 روبلا للمرة الأولى في 3 أسابيع.

فيما تراجع سعر صرف الدولار بواقع 63 كوبيكا إلى 92.50 روبل، كذلك تراجع سعر صرف اليوان الصيني بواقع 8 كوبيكات إلى 12.72 روبل.

المصدر: نوفوستي 

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