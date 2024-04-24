في بورصة موسكو.. اليورو يتراجع أمام الروبل الروسي إلى دون 99 روبلا

ارتفعت العملة الروسية مقابل العملات الرئيسية، في تعاملات اليوم الأربعاء، وجرى تداول اليورو دون مستوى 99 روبلا وذلك للمرة الأولى منذ 3 أبريل الجاري.

وبحلول الساعة 10:27 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف اليورو بواقع 70 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 98.90 روبل، وبذلك جرى تداول اليورو دون مستوى 99 روبلا للمرة الأولى في 3 أسابيع.

فيما تراجع سعر صرف الدولار بواقع 63 كوبيكا إلى 92.50 روبل، كذلك تراجع سعر صرف اليوان الصيني بواقع 8 كوبيكات إلى 12.72 روبل.

المصدر: نوفوستي