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أسعار الأصفر الرنان تواصل الانخفاض

مال وأعمال

أسعار الأصفر الرنان تواصل الانخفاض
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تواصل أسعار الذهب انخفاضها، اليوم الثلاثاء، مع انحسار مخاوف الأسواق تجاه الصراع في منطقة الشرق الأوسط بعد الهجمات بين إسرائيل وإيران في الفترة الماضية.

وبحلول الساعة 12:40 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.59% إلى 2309.10 دولار للأونصة، فيما تراجعت العقود الفورية بنسبة 1.25% إلى 2298.18 دولار للأونصة.

وفي تعاملات أمس تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في نحو أسبوعين، وأغلقت العقود الآجلة عند 2346.4 دولار للأونصة.

المصدر: RT + بلومبرغ

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