أسعار الأصفر الرنان تواصل الانخفاض

تواصل أسعار الذهب انخفاضها، اليوم الثلاثاء، مع انحسار مخاوف الأسواق تجاه الصراع في منطقة الشرق الأوسط بعد الهجمات بين إسرائيل وإيران في الفترة الماضية.

وبحلول الساعة 12:40 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.59% إلى 2309.10 دولار للأونصة، فيما تراجعت العقود الفورية بنسبة 1.25% إلى 2298.18 دولار للأونصة.

وفي تعاملات أمس تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في نحو أسبوعين، وأغلقت العقود الآجلة عند 2346.4 دولار للأونصة.

المصدر: RT + بلومبرغ