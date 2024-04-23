ارتفاع أسعار النفط وبرميل "برنت" فوق 87 دولارا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط بنحو طفيف في تعاملات اليوم الثلاثاء، وتم تداول عقود خام "برنت" فوق مستوى 87 دولارا للبرميل.

وبحلول الساعة 09:40 بتوقيت موسكو، جرى تداول عقود "برنت" عند 87.12 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.14% عن سعر التسوية السابق.

فيما تم تداول عقود الخام الأمريكي فوق مستوى 82 دولارا للبرميل، بحسب بيانات موقع "بلومبرغ".

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وجاء الارتفاع المحدود بعد خسائر سجلتها عقود الذهب الأسود أمس مع انحسار مخاوف الأسواق من التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وأمس عند التسوية، تراجعت عقود الخام الأمريكي بنسبة 0.4% وأنهت التعاملات عند 82.85 دولار للبرميل، فيما انخفضت عقود "برنت" بنسبة 0.3% إلى 87 دولارا للبرميل.

المصدر: RT + بلومبرغ