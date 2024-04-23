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ارتفاع أسعار النفط وبرميل "برنت" فوق 87 دولارا للبرميل

مال وأعمال

ارتفاع أسعار النفط وبرميل
Globallookpress
صورة تعبيرية
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ارتفعت أسعار النفط بنحو طفيف في تعاملات اليوم الثلاثاء، وتم تداول عقود خام "برنت" فوق مستوى 87 دولارا للبرميل.

وبحلول الساعة 09:40 بتوقيت موسكو، جرى تداول عقود "برنت" عند 87.12 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.14% عن سعر التسوية السابق.

فيما تم تداول عقود الخام الأمريكي فوق مستوى 82 دولارا للبرميل، بحسب بيانات موقع "بلومبرغ".

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وجاء الارتفاع المحدود بعد خسائر سجلتها عقود الذهب الأسود أمس مع انحسار مخاوف الأسواق من التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وأمس عند التسوية، تراجعت عقود الخام الأمريكي بنسبة 0.4% وأنهت التعاملات عند 82.85 دولار للبرميل، فيما انخفضت عقود "برنت" بنسبة 0.3% إلى 87 دولارا للبرميل.

المصدر: RT + بلومبرغ

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