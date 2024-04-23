بوغدانوف والسفير المصري في موسكو يبحثان صادرات القمح إلى مصر

بحث ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نائب وزير الخارجية، مع سفير مصر في موسكو نزيه النجاري مسألة التعجيل بشحنات القمح المتوجهة إلى مصر.

ونقل السفير المصري رسالة من وزير خارجية بلاده سامح شكري إلى نظيره الروسي سيرغي لافروف في هذا الخصوص، حسبما أفادت الخارجية المصرية في بيان لها أمس الاثنين.

وأضاف البيان أن السفارة المصرية في موسكو والمكتب التجاري بالسفارة أجريا اتصالات كذلك مع وزارة الزراعة ومع جهات روسية أخرى خلال الأيام الماضية، وذلك في إطار جهودها لتأمين تدفق شحنات القمح الموجهة إلى مصر في المواعيد المناسبة والمتفق عليها بين البلدين.

وقبل يومين، أعلنت وزارة الزراعة المصرية أن الجهات المختصة تمكنت من تسهيل إبحار شاحنة محملة بـ63 ألف طن قمح من الموانئ الروسية قادمة في طريقها إلى مصر.

المصدر: RT