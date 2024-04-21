خبير يكشف لـRT تأثير الحرب الإسرائيلية على غزة في قطاع السياحة المصري

كشف الخبير السياحي المصري، سامح طلبه، عن انخفاض السياحة بشكل كبير في كل من مناطق (دهب وطابا ونوبيع) الواقعة جنوب محافظة سيناء، منذ اندلاع الأحداث في قطاع غزة.

وأوضح الخبير السياحي في تصريحات خاصة لـ RT أن "الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة انعكست على الوضع السياحي بالمنطقة"، مشيرا إلى أن "شهر أبريل الجاري شهد ارتفاعا في السياحة المرتبطة برحلات الحج بين القدس ومدينة سانت كاترين جنوب سيناء، خاصة من السائحين الفتناميين".

وأضاف أن شهري "أبريل وأغسطس هما أعلى الشهور في السياحة بدهب ونوبيع وطابا، ولكن هذا العام هناك انخفاض في أبريل الجاري عن المعدلات الطبيعية".

وقال الخبير المصري في تصريحاته إن "التوقعات تشير إلى أن السياحة ستعود إلى قوتها مع شهر سبتمبر المقبل".

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي قصفه على مختلف مناطق قطاع غزة، مخلفا عشرات آلاف الضحايا أغلبهم من الأطفال والنساء، ونزوح 85% من سكان القطاع، حسب سلطات غزة وهيئات ومنظمات أممية.

المصدر: RT