رئيس الوزراء المصري: نستهدف تحقيق صادرات بقيمة 145 مليار دولار سنويا بحلول 2030

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بالصناعة وأنه سيتم التركيز على مجموعة من الصناعات في المرحلة المقبلة.

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وقال إن الدولة المصرية عازمة على ذلك من خلال دعم ومساندة رجال الأعمال الجادين ومساعدتهم في إنهاء الإجراءات والتيسير عليهم في التصدير.

وأضاف أن "الحكومة اتفقت مع المجالس التصديرية على زيادة معدلات نمو الصادرات بنسبة 15% حتى يمكن تحقيق المستهدف الذي وضعناه وهو 145 مليار دولار سنويا بحلول 2030".

وتابع: "مكتبنا مفتوح طوال اليوم أمام أي مستثمر جاد ونستهدف هيكلة منظومة دعم الصادرات، مشيرا إلى الإيمان الكامل بأن الصناعة هي قاطرة التنمية".

وتسعى الحكومة المصرية لتفعيل عدة بدائل لاستمرار تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد، بعد أن أمنت تدفقات دولارية ضخمة من صندوق النقد الدولي ومشروع رأس الحكمة والاتحاد الأوروبي.

المصدر: الأهرام