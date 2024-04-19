مطار حمد الدولي ينتزع الصدارة في قائمة أفضل مطارات العالم

تربع مطار حمد الدولي في العاصمة القطرية الدوحة على قائمة أفضل مطارات العالم لعام 2024 متفوقا بذلك على نظيره شانغي السنغافوري الذي فاز باللقب 12 مرة خلال السنوات الماضية.

وقال المدير التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية بدر المير إن "مطار حمد الدولي يحتفل هذا العام بمرور عشر سنوات على بدء عملياته، ويشرفنا حقا أن يختارنا المسافرون كأفضل مطار في العالم للمرة الثالثة".

ووفقا لشركة "سكاي تراكس" المتخصصة بتصنيف والمطارات حصل مطار سيول إنتشون الكوري الجنوبي على المركز الثالث، كما جرى اختياره كأكثر المطارات ملائمة للعائلات لعام 2024.

واحتل مطارا هانيدا وناريتا في طوكيو المركزين الرابع والخامس على التوالي، وحقق مطار هونغ كونغ قفزة كبيرة بتقدمه 22 مركزا ليحتل المرتبة 11، بالمقابل قفز مطار دبي 10 مراكز ليحتل المرتبة السابعة.

ومرة أخرى، لم تكن المطارات الأمريكية موجودة في قائمة أفضل 20 مطارا، حيث تراجع مطار سياتل تاكوما الدولي، الأعلى تصنيفا في الولايات المتحدة، ستة مراكز ليحتل المرتبة 24.

وواصلت أوروبا تقديم أداء قوي، حيث حافظت كل من مطارات باريس شارل ديغول (6) وميونيخ (8) وزيورخ (9) وإسطنبول (10) على مراكزها في المراتب العشر الأولى.

المصدر: "بلومبيرغ"