خلافا للدولار واليوان.. انخفاض حصة اليورو في المدفوعات الدولية إلى أدنى مستوى على الإطلاق

تراجعت حصة اليورو الشهر الماضي في التسويات العالمية التي تمت بواسطة نظام "سويفت" للبنوك إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

ووفقا لبيانات وكالة "نوفوستي" تراجعت حصة اليورو في شهر مارس الماضي في تعاملات "سويفت" بنسبة 1.32% مقارنة بشهر فبراير الماضي إلى 21.93%.

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وخلافا لذلك عززت العملة الأمريكية موقعها، حيث صعدت حصتها في التسويات التي تمت عبر "سويفت" الشهر الماضي بنسبة 0.81% مقارنة بالشهر الذي قبله إلى 47.37%، وهو أعلى مستوى يسجل منذ ديسمبر من العام الماضي.

كذلك بلغت حصة التسويات باليوان الصيني أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 4.69%، وخلال شهر مارس الماضي ارتفعت حصة العملة الصينية بنسبة 0.69% مقارنة بشهر فبراير الماضي.

المصدر: نوفوستي