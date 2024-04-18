صعود أسعار النفط بعد قرار أمريكي حول فنزويلا

ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض قيود على قطاع النفط في فنزويلا.

وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.11% إلى 82.78 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.18% إلى 87.45 دولار للبرميل.

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وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستسحب الترخيص الممنوح للعمل مع قطاع النفط والغاز الفنزويلي، ما يعتبر إعادة فرض العقوبات على قطاع الطاقة الفنزويلي.

وأمس أنهت عقود النفط التعاملات على تراجع بنحو 3% وسجلت أدنى مستوى منذ مارس الماضي.

وجاء التراجع بعد بيانات أمريكية أظهرت ارتفاع مخزونات النفط بمقدار 2.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، خلافا لتوقعات رجحت زيادة بمقدار 1.6 مليون برميل.

المصدر: RT + بلومبرغ