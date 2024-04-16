اتهامات مصرية لبعض الدول في التسبب بالأزمة الاقتصادية

قالت النائبة سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ المصري، إن مصر تحملت فاتورة اقتصادية وأمنية نتيجة الأزمات الراهنة في بلدان الجوار.

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وأشارت النائبة التي تشغل منصب أمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، إلي أن مصر عانت في فترة من الفترات لهجمات إرهابية نتيجة عدم الاستقرار في ليبيا، وقد حاربت مصر الإرهاب لسنوات عديدة، كما أثرت باقي الأزمات علي الصعيد الاقتصادي واخرها ما يحدث من الحوثيين في البحر الاحمر وانخفاض ايرادات قناة السويس، بالإضافة إلي أن جزءا كبيرا من سياسة مصر الخارجية موجهة للتهدئة وحل أزمات المنطقة، وهو الأمر الذي يأتي علي حساب مصالح مصر نفسها.

وأوضحت وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية، خلال تصريحات لجريدة "اليوم السابع"، إلي أن مصر تبذل جهودا كبيرة لحلحلة الأزمة بالسودان، لكن هناك أطرافا إقليمية ودولية تحول دون تهدئة الأوضاع، ففي الوقت الذي يلعب الجانب المصري دورًا ايجابيا للتهدئة ووقف الحرب بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في هذا المشهد، هناك دور آخر يجب أن تقوم به الأطراف السودانية للتوصل لحل سياسي لتحقيق لاستقرار السودان، وتحجيم دور الأطراف الخارجية في الأزمة السودانية.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال العام المالي المقبل 2024-2025 بنسبة 4.4% منخفضا انخفاضا طفيفا عن توقعات سابقة عند 4.5%.

وهذا الخفض في توقعات الصندوق هو الثاني، بعد أن خفض الصندوق توقعاته في مارس من توقعات يناير البالغة 4.7% للعام المالي المقبل.

وأبقى الصندوق على توقعاته لنمو اقتصاد مصر عند 3% في العام المالي الجاري، مقارنة بـ 3.8% في العام المالي الماضي.

المصدر: اليوم السابع + مصراوي