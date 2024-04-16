مصر.. توقعات باشتعال أسعار الذهب بعد الضربة الإيرانية

توقعت شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، أن تشهد أسواق المعادن الثمينة ارتفاعا عالميا لأعلى مستوي بتاريخها.

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وكشف هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب، أن الأسواق العالمية على موعد مع تسجيل مستويات تاريخية جديدة، قد تتجاوز حاجز 2400 دولار للأوقية الذي سجلته منتصف الأسبوع الماضى، مقارنة مع 2344 دولارًا بنهاية تعاملات يوم الجمعة قبل توقف التداولات للأجازة الأسبوعية للبورصة العالمية للمعادن، وصعودها محليا، على خلفية التوترات الإيرانية – الإسرائيلية

وأكد في تصريحات لجريدة "المال" المصرية، انعكاس ذلك علي السوق المحلية، إذ تحركت أسعار الذهب علي خلفية التوترات الحالية بين إيران وإسرائيل، ليرتفع الغرام عيار 21 بنحو 80 جنيهًا، ليسجل 3300 بدون مصنعية.

ورهن ميلاد استمرار ارتفاعات أسعار الذهب في السوق المحلية بتصعيد الموقف ورد الجانب الإسرائيلي بعمل عسكري، أو تدخل الولايات المتحدة في التطورات الحالية.

وأوضح أنه من المرتقب أيضًا أن يكسر الغرام عيار 21 حاجز 3300 جنيه، وهو أعلى مستوى وصل إليه خلال أبريل الحالي، نظرا لأن أسعار الذهب تتأثر بالأحداث الجيوسياسية والتوترات، وتخلق نوعا من التوجه إلي الملاذات الآمنة.

وأضاف رئيس شعبة الذهب أن هناك طلبا وتحركا نحو الشراء من جانب المواطنين خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، مقارنة مع بداية شهر رمضان، والذي شهد تراجعا كبيرا في الطلب.

وأكد أن الطلب ارتفع على المشغولات الذهبية وليس السبائك أو الجنيهات، مع وجود رواج كبير في الأعياد التي تشهد مزيدا من حركة الزاوج والخطوبة والهدايا، وهو ما أسهم في زيادة مبيعات محال الصاغة.

وأشار ميلاد إلي أن أسعار الذهب في مصر تخضع لعدد من العوامل، أبرزها الأحداث الجيوسياسية وسعر الأوقية في بورصة المعادن الدولية، ومستوي الدولار أمام الجنيه، بالإضافة إلي مستويات العرض والطلب.

المصدر: جريدة المال