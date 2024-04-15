أسعار النفط تتجاهل الهجوم الإيراني غير المسبوق على إسرائيل

انخفضت أسعار النفط في تعاملات اليوم الاثنين، متجاهلة الهجوم الإيراني غير المسبوق على إسرائيل في ظل تكهنات احتواء التوتر.

وبحلول الساعة 08:45 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.34% إلى 85.37 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.28% إلى 90.20 دولار للبرميل.

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وقال محللو "أر بي سي كابيتال ماركيتس" في مذكرة تعليقا على الهجوم الإيراني على إسرائيل: "هذه الحرب على الأغلب سيتم احتواؤها إذا اتبعت الحكومة الإسرائيلية نصيحة البيت الأبيض وتخلت عن العمل الانتقامي".

وأضافوا: "على الرغم من الهجوم الإيراني كان غير مسبوقا من الأعمال الانتقامية السابقة، إلا أنه كان معوما مسبقا".

ويوم السبت الماضي نفذت إيران هجوما انتقاميا على إسرائيل، أطلقت خلاله أكثر من 300 صاروخ وطائرة مسيرة على إسرائيل، وجاء ذلك ردا على ضرب تل أبيب القنصلية الإيرانية في دمشق، والذي أسفر عن عن مقتل ضباط عسكريين إيرانيين.

المصدر: RT + بلومبرغ