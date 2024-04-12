إعادة انتخاب مديرة صندوق النقد الدولي غيورغييفا لولاية جديدة

أعلن صندوق النقد الدولي عن إعادة انتخاب مديرته كريستالينا غيورغييفا لولاية جديدة.

وأشير في بيان لصندوق النقد الدولي، يوم الجمعة، إلى أن الولاية الثانية لكريستالينا غيورغييفا، التي ستستمر 5 سنوات، ستبدأ اعتبارا من 1 أكتوبر 2024.

إقرأ المزيد

وأضاف البيان أن المجلس التنفيذي للصندوق اتخذ قراره بالإجماع.

وكانت كريستالينا غيورغييفا المرشحة الوحيدة للمنصب. وسبق لها أن أعربت عن استعدادها للترشح للولاية الثانية.

وتجدر الإشارة إلى أن البلغارية كريستالينا غيورغييفا تتولى منصب مديرة صندوق النقد الدولي منذ أكتوبر عام 2019.

المصدر: نوفوستي