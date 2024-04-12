حصة الفرد من الدين الخارجي الروسي عند أدنى مستوى منذ 2005

انخفضت حصة الفرد من الدين الخارجي الروسي حتى 1 أبريل الجاري إلى 2.1 ألف دولار في أدنى مستوى منذ عام 2005، وأحد أفضل المستويات عالميا.

وتراجع الدين الخارجي لروسيا في الربع الأول من هذا العام إلى 304 مليارات دولار ما يعادل 15.05% فقط من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ويعد المستوى الأدنى منذ العام 1993 وأحد أفضل المستويات عالميا.

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وتم تسجيل أعلى مستوى في حصة الفرد من الدين الخارجي لروسيا في العام 2013، حينها بلغ المؤشر 5072 دولار، أما الدين الخارجي بشكل عام فقد تم سجل أعلى مستوى في عام 1999 وشكل 91% من حجم الاقتصاد الروسي.

المصدر: نوفوستي