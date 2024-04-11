طيران الإمارات تعلن عن توظيف مضيفات من روسيا

أعلنت شركة طيران الإمارات، ومقرها دبي، عن توظيف مضيفات طيران من روسيا في إطار خططها لتوسيع فريقها الذي يخدم الوجهات الدولية.

وجاء في بيان نشرته الشركة "سنقوم بدعوة المتقدمين الذين استوفوا متطلبات التوظيف، واجتازوا الاختبارات الأولية، لإجراء المقابلة في إطار إجراءات التعيين".

وأضاف البيان "تعلن شركة طيران الإمارات، عن حاجتها لمضيفات طيران من روسيا يرغبن في أن يصبحن جزءا من طاقم الشركة المتعدد الجنسيات".

وتأتي دعوة شركة طيران الإمارات لانضمام المواهب الجديدة بسبب توسيع نشاطها حول العالم، وتعزيز أسطولها في هذا العام بــ 50 طائرة جديدة من طراز A350.

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كما أشارت الإمارات للطيران إلى أن روسيا تعد سوقا مهمة لأنشطة طيران الإمارات، التي تفخر ليس فقط بمساهمتها في تطوير شبكة النقل الجوي حول العالم، وإنما أيضا بخلق فرص عمل جديدة.

وجاء في الرسالة أن فريق طيران الإمارات يضم حاليا 582 موظفا روسيا.

وتخطط الشركة في هذا العام لتنظيم فعاليات توظيف في أكثر من 460 مدينة حول العالم، من بينها مدن روسية.

المصدر: تاس