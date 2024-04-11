المركزي الأوروبي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير

أبقى البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي، في قرار اتفق مع توقعات الخبراء والمحللين.

وبقيت معدلات الإيداع عند 4%، ومستويات الإقراض عند 4.75%، ومعدل إعادة التمويل الرئيسي عند 4.5%.

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ويحافظ المركزي الأوروبي على تكاليف الاقتراض عند مستويات مرتفعة قياسية منذ سبتمبر الماضي بهدف محاربة التضخم.

وكان المنظم الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة 10 مرات متتالية منذ يوليو 2022 من أجل السيطرة على التضخم في دول الاتحاد الأوروبي.

المصدر: تاس