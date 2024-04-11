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تركيا تحصل على تمويل بـ18 مليار دولار

مال وأعمال

تركيا تحصل على تمويل بـ18 مليار دولار
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك عن التوصل لاتفاق مع البنك الدولي لتمويل بـ18 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأضاف شيمشك أمس الأربعاء، أن البنك الدولي وفر قبل فترة قريبة تمويلا لتركيا بقيمة 1.5 مليار دولار.

وأوضح أن التمويل (1.5 مليار دولار) سيتم استخدامه لضمان أمن إمدادات الطاقة ودعم عملية التحول الأخضر للشركات في تركيا.

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وأشار الوزير إلى توقيع تركيا اتفاقا جديدا مع البنك الدولي، يشكل أساس التعاون المالي والفني خلال الفترة التي تغطي السنوات المالية 2024-2028.

وأضاف: "في نطاق تعاوننا القوي مع البنك الدولي تم إنشاء برنامج تعاون مالي لفترة السنوات الخمس المقبلة، وسيتم توفير 18 مليار دولار إضافية لبلادنا خلال أول 3 سنوات من البرنامج المذكور".

المصدر: الأناضول

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