 
مباشر

وصفة من 6 إجراءات لمكافحة الفقر

مال وأعمال

وصفة من 6 إجراءات لمكافحة الفقر
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xbw0

طرحت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، عند تقديمها تقريرا في الدوما الروسي عن أداء المنظم في 2023 اليوم الأربعاء، ستة أفكار لمكافحة الفقر في روسيا.

وفيما يلي الخطوات التي تطرقت إليها المسؤولة الروسية

- العمل على خفض التضخم لأنه يعد ضريبة الفقراء، الطبقة التي تعاني أكثر من غيرها من ارتفاع الأسعار.

- حماية المواطنين من زيادة الاقتراض. 

إقرأ المزيد
تسارع نمو الاقتصاد الروسي
تسارع نمو الاقتصاد الروسي

- مكافحة عمليات الاحتيال المالي، كون الأشخاص ذوي الدخل المنخفض هم الأكثر عرضة للخطر.

- إطلاق تدابير لدعم المواطنين الذين يجدون أنفسهم في مواقف حياتية صعبة.

- تطوير منتجات مالية للأشخاص ذوي الدخل المنخفض لدعم ماليتهم.

- إطلاق نظام توعية لمساعدة الناس على الادخار وزيادة الدخل.

المصدر: برايم

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا