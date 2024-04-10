وصفة من 6 إجراءات لمكافحة الفقر

طرحت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، عند تقديمها تقريرا في الدوما الروسي عن أداء المنظم في 2023 اليوم الأربعاء، ستة أفكار لمكافحة الفقر في روسيا.

وفيما يلي الخطوات التي تطرقت إليها المسؤولة الروسية

- العمل على خفض التضخم لأنه يعد ضريبة الفقراء، الطبقة التي تعاني أكثر من غيرها من ارتفاع الأسعار.

- حماية المواطنين من زيادة الاقتراض.

إقرأ المزيد

- مكافحة عمليات الاحتيال المالي، كون الأشخاص ذوي الدخل المنخفض هم الأكثر عرضة للخطر.

- إطلاق تدابير لدعم المواطنين الذين يجدون أنفسهم في مواقف حياتية صعبة.

- تطوير منتجات مالية للأشخاص ذوي الدخل المنخفض لدعم ماليتهم.

- إطلاق نظام توعية لمساعدة الناس على الادخار وزيادة الدخل.

المصدر: برايم