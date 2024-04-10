صعود أسعار النفط وسط مخاوف حول الإمدادات

صعدت أسعار النفط بنحو طفيف، في تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل مخاوف حول إمدادات الخام بسبب توترات الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 08:20 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.19% إلى 85.39 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.17% إلى 89.60 دولار للبرميل.

إقرأ المزيد

وفي تعاملات أمس الثلاثاء، سجلت أسعار النفط انخفاضا بأكثر من 1%، حيث بلغت عقود الخام الأمريكي 85.23 دولار للبرميل، فيما أنهت عقود "برنت" عند 89.40 دولار للبرميل.

وجاء صعود أسعار الذهب الأسود اليوم على الرغم من تقديرات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 3.03 مليون برميل الأسبوع الماضي، ومن المقرر صدور البيانات الحكومية الرسمية في وقت لاحق اليوم.

المصدر: RT + بلومبرغ