لوكاشينكو يؤكد ضرورة انتقال بيلاروس إلى المستوى الياباني في جودة المنتجات

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إنه يجب على بلاده أن تنتقل إلى المستوى الياباني في جودة المنتجات والبضائع التي تنتجها.

وأضاف: "في عام الجودة، وكذلك دائما، يجب أن تكون السلع والبضائع المنتجة في بلادنا على أعلى مستوى. هذه ضرورة حيوية شديدة وموضوع مستقبل الوطن والشعب. يجب أن تكون منتجاتنا ذات جودة عالية في جميع الخصائص. من الصعب جدا اليوم التنافس مع الشركات المصنعة الصينية في مجال الأسعار، لذلك يجب علينا الاعتماد على الجودة الاستثنائية للمنتجات وتقديم الخدمة اللازمة للمستهلك. يجب أن نصل إلى مستوى الجودة الياباني تقريبا بهدف هو الحصول على موطئ قدم وزيادة حصتنا في السوق".

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وأشار لوكاشينكو إلى مشكلة الكوادر في القطاع الصناعي في بيلاروس، وشدد على ضرورة اتخاذ تدابير للتخلص من النقص في التخصصات العمالية، وكذلك رفع هيبة المهن الهندسية. وقال: "كل شيء مهم: الاستثمار والتكنولوجيا والانضباط وجودة المنتج، ولكن الكوادر تبقى الأهم".

المصدر: نوفوستي