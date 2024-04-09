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أسعار الذهب تبلغ مستويات قياسية جديدة

مال وأعمال

أسعار الذهب تبلغ مستويات قياسية جديدة
Globallookpress
صورة تعبيرية
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ارتفعت عقود الذهب الفورية، في تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى قياسي جديد، مدعومة بمشتريات قوية من البنوك المركزية وصناديق الاستثمار.

وبحلول الساعة 13:10 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.79% إلى 2357.44 دولار للأونصة، وقبل ذلك من التداولات سجلت العقود مستوى قياسيا عند 2365.09 دولار للأونصة.

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فيما ارتفعت العقود الآجلة للمعدن النفيس بنسبة 1.15% إلى 2378 دولار للأونصة، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وعن أسباب الارتفاع، قال كبير محللي السوق في "كيه سي إم" للتجارة تيم ووترر إن "الذهب هو الأصل المفضل في الأسواق المالية، ويواصل ارتفاعه في ظل إقبال البنوك المركزية على شرائه وبسبب المضاربة".

المصدر: بلومبرغ + رويترز

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