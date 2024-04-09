ليبيا تدرس الاستحواذ على أحد البنوك المصرية

كشفت مصادر أن المؤسسة الليبية للاستثمار (الصندوق السيادي الليبي) تدرس فرص اقتحام القطاع المصرفي المصري خلال الفترة المقبلة، عبر امتلاك بنك تجاري.

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وأضافت المصادر لجريدة المال المصرية أن المؤسسة الليبية للاستثمار تبحث إمكانية الاستحواذ على أحد البنوك المصرية بشكل كامل أو بحصة كبيرة، فيما رفضت الإفصاح عن ماهيته.

يذكر أن المصرف الليبي الخارجي المملوك للبنك المركزي الليبي يمتلك حصة %27 من أسهم بنك "قناة السويس" المصري.

ويتواجد سباق شرس بين عدة جهات للاستحواذ على المصرف المتحد، المملوك للبنك المركزي المصري.

ويشكل "المصرف المتحد" جزءا من الخطة الحكومية للتخارج من الاقتصاد وبيع الأصول المملوكة لها، بما في ذلك طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة في البورصة أو بيع حصص لمستثمرين استراتيجيين، أو كليهما.

المصدر : المال