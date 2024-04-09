البورصة المصرية تحقق مكاسب ضخمة قبل العيد

حققت البورصة المصرية مكاسب بنحو 22 مليار جنيه، في أسبوع اقتصر على جلستين بسبب عطلة عيد الفطر.

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ووفقا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية فإن رأس المال السوقي للأسهم ربح نحو 22.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.927 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.2٪

وارتفعت مؤشرات البورصة في ختام جلسة أمس الاثنين، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "EGX30 بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 28503 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.88% ليستقر عند مستوى 6541.5 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقا “EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 1.1% مستقرًا عند مستوى 9311.4 نقطة.

وتم التداول خلال تعاملات أمس على 624.6 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 2.32 مليار جنيه من خلال 82.8 ألف عملية، من خلال التعامل على 204 سهما خلال الجلسة، ارتفع منها 103 سهما، وتراجعت أسعار 41 سهما، في حين استقرت أسعار 60 سهما دون تغير.

المصدر: الأهرام