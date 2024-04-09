ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف حول الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل مخاوف حول إمدادات الخام، ويأتي الارتفاع بعد تراجع الأسعار يوم أمس.

وبحلول الساعة 10:45 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.46% إلى 86.83 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.43% إلى 90.77 دولار للبرميل.

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وأمس انخفضت أسعار النفط وأنهت التعاملات عند 90.38 دولار للبرميل لخام "برنت" وعند 86.43 دولار للبرميل للخام الأمريكي.

المصدر: RT + بلومبرغ