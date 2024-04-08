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الدولار يرتفع أمام الجنيه في مصر

مال وأعمال

الدولار يرتفع أمام الجنيه في مصر
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ارتفعت أسعار العملات الأجنبية جماعيا اليوم الاثنين في مصر لليوم الثاني على التوالي، ومن بينها سعر الدولار في آخر يوم عمل في شهر رمضان قبل بدء إجازة عيد الفطر.

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وارتفعت جميع الأسعار في البنك الأهلي المصري، وكان الدولار الأمريكي قد ارتفع أمس 18 قرشا، كما ارتفع اليوم 15 قرشا للشراء والبيع.

وسجل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 47.50 للشراء، 47.60 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 47.51 للشراء، 47.61 جنيه للبيع.

وإليكم سعر الدولار في بعض البنوك الأخرى:

  • البنك التجاري الدولي: 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشا للشراء والبيع.
  • بنك البركة: 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشا للشراء والبيع.
  • بنك قناة السويس: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشا للشراء والبيع.
  • كريدي أجريكول: 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشا.
  • مصرف أبوظبي الإسلامي: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش.
  • بنك الإسكندرية: 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشا للشراء والبيع

المصدر: المصري اليوم

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