انخفاض أسعار النفط مع انحسار المخاوف حيال الشرق الأوسط
Globallookpress
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انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الاثنين، مع انحسار مخاوف الأسواق حيال التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، الغنية بالذهب الأسود.
وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.58% إلى 85.54 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.61% إلى 89.70 دولار للبرميل، بحسب بيانات التداولات.
وفي نهاية الأسبوع الماضي صعدت أسعار الخام وأنهت عقود "برنت" فوق مستوى 91 دولارا للبرميل، في ظل التوترات في الشرق الأوسط.
المصدر: RT + بلومبرغ