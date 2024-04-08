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انخفاض أسعار النفط مع انحسار المخاوف حيال الشرق الأوسط

مال وأعمال

انخفاض أسعار النفط مع انحسار المخاوف حيال الشرق الأوسط
Globallookpress
صورة تعبيرية
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انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الاثنين، مع انحسار مخاوف الأسواق حيال التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، الغنية بالذهب الأسود.

وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.58% إلى 85.54 دولار للبرميل،  في حين انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.61% إلى 89.70 دولار للبرميل، بحسب بيانات التداولات.

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وفي نهاية الأسبوع الماضي صعدت أسعار الخام وأنهت عقود "برنت" فوق مستوى 91 دولارا للبرميل، في ظل التوترات في الشرق الأوسط.

المصدر: RT + بلومبرغ

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