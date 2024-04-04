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"خام برنت" يتجاوز 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ نهاية أكتوبر 2023

مال وأعمال

Legion-Media
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واصلت أسعار النفط ارتفاعها يوم الخميس، حيث أظهرت بيانات التداول أن سعر "خام برنت" تجاوز 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ نهاية أكتوبر 2023.

وأوضحت بيانات التداول أن سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو في بورصة "إنتركونتيننتال" لندن "ICE" ارتفع فوق 90 ​​دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 29 أكتوبر 2023.

واعتبارا من الساعة 21:02 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر "خام برنت" بنسبة 0.51%، ليصل إلى 90.02 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 21:11 بتوقيت موسكو، كان تداول "خام برنت" عند 90.6 دولار (+1.17%). وفي الوقت نفسه، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط للتسليم في مايو بنسبة 0.14% لتصل إلى 85.8 دولار للبرميل.

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المصدر: تاس

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