قازان تستعد لمنتدى "KazanForum" بمشاركة أكثر من 80 دولة

أكد ممثلو أكثر من 80 دولة مشاركتهم في المنتدى الاقتصادي الدولي KazanForum الذي سيعقد في الفترة من 14 إلى 19 مايو.

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ومن بين الدول التي أكدت مشاركتها الإمارات ومملكة البحرين وماليزيا وتركيا وإيران وليبيا وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وقال رئيس جمهورية تتارستان رستم مينيخانوف إنه من المتوقع حضور المشاركين من مختلف مناطق روسيا والدول الأخرى في منتدى قازان.

ووفقا له، فإن عددا كبيرا من الدول المشاركة تبدي اهتماما كبيرا بمدينة قازان كمنصة لبناء علاقات دولية فعالة

وفي إطار المنتدى، من المقرر عقد اجتماعات اللجان الحكومية الدولية لروسيا مع السعودية وماليزيا والكويت وفلسطين وأوزبكستان وطاجيكستان.

المصدر: RT