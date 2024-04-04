مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات الروسي يرتفع في مارس مقارنة مع فبراير

جاء في دراسة لمؤسسة S&P Global، أن مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات الروسي ارتفع في مارس إلى 51.4 نقطة من 51.1 نقطة في فبراير.

ويرى الخبراء، أن البيانات الأخيرة تشير إلى ارتفاع طفيف في نشاط القطاع خلال الشهر الماضي.

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ووفقا للدراسة، بلغ مؤشر الإنتاج الكلي، الذي يتتبع النشاط في كل من قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات في الاتحاد الروسي، 52.7 نقطة في مارس مقارنة بـ 52.2 نقطة في فبراير.

وتشير قيمة المؤشر فوق 50 نقطة إلى زيادة في النشاط التجاري، وأقل من هذا المستوى يشير إلى انخفاض.

وكان نمو الطلبيات الجديدة في مارس أسرع من فبراير. وذكرت الشركات أن الطلب ارتفع بسبب إدخال خطوط خدمة جديدة وجذب العديد من العملاء. وفي الوقت نفسه، انخفضت طلبات التصدير الجديدة لأول مرة منذ 11 شهرا وفقا لنتائج الربع الأول. وكان معدل الانخفاض هو الأكثر حدة منذ فبراير عام 2023.

استمرت التكاليف في الارتفاع في مارس: وتأثر ذلك بزيادة تكاليف النقل والوقود وزيادة تكاليف الأجور. ومع ذلك، كان معدل التضخم في التكاليف هو الأبطأ منذ يوليو 2020.

ومؤشر مديري المشتريات (PMI) هو مؤشر اقتصادي يتكون من تقارير واستطلاعات شهرية مأخوذة من قبل الشركات التابعة للقطاع الخاص حيث يستطلع المؤشر مدراء المنتجات، وهم الأفراد الذين يشترون المواد اللازمة لشركة ما لتصنيع منتجاتها، وهو مؤشر للاتجاه السائد للاتجاهات الاقتصادية في قطاعي الصناعة والخدمات.

المصدر: إنترفاكس