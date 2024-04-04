بيانات حديثة عن التضخم في روسيا

جاء في تقرير وزارة التنمية الاقتصادية تحت عنوان "حول الوضع الحالي للأسعار في روسيا"، أن معدل التضخم في روسيا حتى 1 أبريل بلغ 7.62% على أساس سنوي.

وقال التقرير: "خلال الأسبوع من 26 مارس إلى 1 أبريل 2024، تباطأ التضخم إلى 0.10% وعلى أساس سنوي، بلغ معدل نمو الأسعار 7.62%".

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ومع حلول يوم 25 مارس، بلغ التضخم السنوي، وفقا لتقرير الوزارة، 7.61%.

وتشير الوزارة إلى أن الأسعار في فئة المنتجات الغذائية ارتفعت بنسبة 0.07% خلال الأسبوع.

وأضافت الوزارة في تقريرها: "تباطأ نمو أسعار لحوم البقر والضأن، ولم تكن هناك زيادة في أسعار لحوم الدجاج، واستمرت أسعار لحم الخنزير والبيض في الانخفاض. وانخفض معدل النمو في أسعار منتجات الألبان والدهون والزيوت".

أما بالنسبة لقطاع المنتجات غير الغذائية، فقد بقي نمو الأسعار عند مستوى الأسبوع الماضي (0.09%).

وفي مجال الخدمات المنظمة والسياحية والشخصية، بلغت الزيادة في الأسعار 0.24%.

وكان معدل التضخم السنوي في روسيا في الأسبوع المنتهي في 4 مارس الماضي 7.59% وهو نفس المستوى تقريبا في الأسبوع الذي قبله (7.58%)، أي أن المؤشر لم يتغير بنحو يذكر.

المصدر: نوفوستي