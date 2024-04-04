بلومبرغ: محمد بن زايد يشترى قصرا في بريطانيا

قالت وكالة "بلومبرغ" إن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، اشترى قصرا في منطقة تشيلسي البريطانية، في واحدة من أغلى صفقات المنازل في لندن في السنوات الأخيرة.

وقالت الوكالة إن شركة مرتبطة بالرئيس الإماراتي أنفقت ما قيمته 81.7 مليون دولار (65 مليون جنيه إسترليني)، على القصر الواقع في غرب لندن في نوفمبر، وفقا لوثائق بالمملكة المتحدة.

وتم بناء العقار في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عندما قامت مجموعة من رجال الأعمال بتطوير ثلاثة قصور.

وهذا المنزل هو واحد من عدد قليل من المنازل التي تم بيعها بأكثر من 50 مليون جنيه إسترليني في لندن العام الماضي، بما في ذلك قصر "مايفير" بقيمة 138 مليون جنيه إسترليني اشتراه قطب اللقاحات الهندي أدار بوناوالا.

وتم بناء عقار بن زايد في تشيلسي، وهو واحد من ثلاثة قصور متجاورة مكونة من أربعة طوابق مع حوض سباحة وغرفة سينما ومصعد للسيارات.

وفي عام 2023، كان تشيلسي هو الحي الأكثر شعبية لصفقات تزيد قيمتها عن 5 ملايين جنيه إسترليني في لندن، حيث شكل 12% من هذه الصفقات، وفقا لشركة الوساطة Savills Plc.

المصدر: "بلومبرغ"