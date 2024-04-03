مصر.. قرار بشأن الكهرباء خلال عيد الفطر

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر أن مركز التحكم القومى للشبكة الكهربائية ملتزم بقرار وقف تطبيق جدول تخفيف الأحمال اعتبارا من أول أيام شهر رمضان المبارك.

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وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لجريدة "اليوم السابع"، أنه من المتوقع أن يتم الاستمرار في وقف تخفيف الأحمال وعدم قطع التيار الكهربائي عن المشتركين خلال إجازه عيد الفطر المبارك، لافتا إلى أن الهدف من عدم تخفيف الأحمال هو رفع الأعباء عن المواطنين خلال إجازة العيد.

وتابع المصدر، أن وزارة الكهرباء ممثلة في الشركة القابضة وشركاتها التابعة مستمرة فى تطبيق قرار وقف تخفيف الأحمال بدءا من أول يوم في شهر رمضان وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك لحين إصدار قرارات جديدة من قبل مجلس الوزراء، كاشفا أن تطبيق القرار يتم بالتنسيق مع وزارة البترول.

وتعمل مصر على استمرار خطة التخفيف في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالميا تزامنا مع تراجع إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات الجديدة والمتجددة.

المصدر: اليوم السابع