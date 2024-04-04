الذهب يرتفع من جديد في مصر

شهدت أسعار الذهب في مصر زيادة داخل الأسواق المحلية، صباح اليوم الخميس، وفقا لما كشفته الأسعار المعلنة داخل الموقع الرسمي للشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات.

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ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3110 جنيهات داخل محال الصاغة.

وشهد سعر الأوقية عالميا صعودا متتاليا خلال الأيام الماضية، حيث جاء الارتفاع الكبير في السعر العالمي للذهب في ظل تزايد الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية بسبب استمرار التوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى عمليات البيع الموسعة على الأسهم العالمية وتحوط المستثمرين ضد التضخم الذي يبدوا أنه في طريقه إلى الارتفاع من جديد في الولايات المتحدة الأمريكية.

في حين أن السعر المحلي يستمر في التذبذب دون تحديد اتجاه محدد في ظل تراجع الطلب الموسمي خلال شهر رمضان بالرغم من ارتفاع سعر الصرف الرسمي في البنوك بشكل محدود خلال جلسة أمس، الأمر الذي يدفع السعر إلى الاستقرار وتجاهل التغيرات الحادة في سعر أونصة الذهب العالمي.

المصدر: القاهرة 24