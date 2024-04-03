تداول برميل "برنت" عند أعلى مستوى في نحو 5 أشهر

واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم الأربعاء متأثرة بتصاعد التوتر في الشرق الأوسط، وتوقعات انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 09:35 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 85.02 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.06% عن سعر التسوية السابق.

في حين تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 89.05 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.15% عن سعر الإغلاق السابق.

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وأمس عند التسوية صعدت أسعار النفط إلى أعلى مستوى منذ 30 أكتوبر الماضي، وجرى تداول العقود الآجلة لخام "برنت" فوق مستوى 89 دولارا للبرميل.

كذلك لقيت الأسعار دعما من تقديرات معهد البترول التي أشارت إلى انخفاض مخزونات النفط الأمريكية في الأسبوع الماضي بمقدار 2.29 مليون برميل.

المصدر: RT + برايم