أصول المركزي الإماراتي الأجنبية تصعد إلى مستوى تاريخي

لامس إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي حاجز 700 مليار درهم (190 مليار دولار) حتى نهاية يناير الماضي للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وأوضحت الإحصائيات الصادرة اليوم، أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي الإماراتي زادت على أساس شهري بنسبة 2.04% من 681.15 مليار درهم خلال ديسمبر الماضي إلى 695.04 مليار درهم في نهاية يناير 2024، بزيادة تعادل 13.89 مليار درهم.

إقرأ المزيد

وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 39%، مقابل 500.51 مليار درهم خلال يناير 2023، بزيادة تعادل نحو 194.5 مليار درهم خلال 12 شهرا.

وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع في حجم الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، على أساس سنوي بنسبة 48% إلى 464.86 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، مقابل نحو 314.37 مليار درهم في يناير 2023.

وذكر المصرف المركزي أن أصوله الأجنبية لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.

(الدولار = 3.67 درهم إماراتي)

المصدر: وام