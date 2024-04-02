 
مباشر
عاجل
التلفزيون الإيراني: ارتفاع عدد قتلى الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق إلى 13 بينهم 6 سوريين

أسعار الذهب الأسود تواصل صعودها و"برنت" فوق 89 دولارا للبرميل

مال وأعمال

أسعار الذهب الأسود تواصل صعودها و
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x9zg

تواصل أسعار النفط ارتفاعها، في تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط وبعد بيانات اقتصادية زادت من توقعات ارتفاع الطلب العالمي على الذهب الأسود.

وبحلول الساعة 12:45 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.83% إلى 89.02 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 30 أكتوبر 2023.

إقرأ المزيد
خامنئي يهدد إسرائيل: سنجعلهم يندمون على هذه الجريمة
خامنئي يهدد إسرائيل: سنجعلهم يندمون على هذه الجريمة

في حين صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.97% إلى 85.36 دولار للبرميل، بحسب بيانات التداولات.

وفي وقت سابق اليوم، كانت عقود "برنت" الآجلة قد صعدت فوق مستوى 88 دولارا للبرميل.

المصدر: برايم

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا