عملات "بيتكوين" بأكثر من نصف مليار دولار مدفونة في القمامة.. ماذا حدث؟

أطلق مبرمج بريطاني يائس معركة قانونية في مسعى لاستعادة قرص صلب يحتوي على عملات "بيتكون" تقدر قيمتها بملايين الدولارات كان قد فقده قبل نحو 10 سنوات.

وأصيب جيمس هاولز، البالغ من العمر 38 عاما، بالصدمة بعد أن قامت حبيبته السابقة عن طريق الخطأ بإلقاء 8000 عملة "بيتكوين" في القمامة في العام 2013.

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وبناء على تداولات اليوم تبلغ قيمة عملات "البيتكوين" هذه ما يقارب 528 مليون دولار ( 1 بيتكوين يعادل 66 ألف دولار بتاريخ 2 أبريل 2024).

والقرص الصلب موجود الآن في مكب للنفايات الذي تتم حراسته على مدار الساعة بشبكة من كاميرات الفيديو.

واستعادة القرص سيتطلب حفر وفرز 100 ألف طن محتمل من القمامة المنزلية في مدينة نيوبورت في جنوب ويلز بالمملكة المتحدة، وهو الأمر الذي رفضه مجلس المدينة لأسباب بيئية.

ودفع ذلك هاولز لاتخاذ إجراءات قانونية لإجبار المجلس على السماح له بالذهاب إلى مكب النفايات، بحسب صحيفة "ذا صن".

وقال أحد العاملين في مركز النفايات: "إنه (هاولز) مصر على ذلك، لكن لا أحد يستطيع أن يعرف على وجه اليقين ما إذا كان القرص موجودا هنا أم لا، فبعض الأشياء التي تصل يتم إرسالها إلى المحارق".

وتابع " حتى لو أعطى المجلس الإذن، فسيكون الأمر مثل البحث عن إبرة في كومة قشيجب على الرجل أن ينسى الأمر ويمضي قدما".

وعرض هاولز على مجلس نيوبورت ما يصل إلى 10 ملايين جنيه إسترليني من المال إذا سمح له بالتنقيب في المنطقة، وقال: "للأسف في الوقت الحاضر، لا يبدو أنهم متعاونون ما سيؤدي إلى إصدار إجراءات أمام المحكمة العليا ضدهم في المستقبل القريب".

وأضاف "إنهم يريدون مني أن أذهب بعيدًا وأنسى الأمر، ولكن كيف يمكن لأي شخص أن يفعل ذلك؟" لماذا يجب أن أتراجع؟ كل ما أريده هو الحصول على فرصة لاستعادة ممتلكاتي".

المصدر: "ذا صن"